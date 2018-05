O treinador do Beira-Mar alertou para as dificuldades esperadas na deslocação a Avanca, domingo (início às 17:00).



"Será um jogo que teremos de nos apresentar a um grande nível para podermos vencer", avisou o treinador aveirense na antevisão da 31ª jornada frente ao sétimo classificado (44 pontos)



"O Avanca, na minha opinião, é das equipas mais equilibradas e mais organizadas deste campeonato, com um sector defensivo bastante experiente", acrescentou nas declarações partilhadas pelo clube.



O Beira-Mar vem de uma vitória caseira com o Esmoriz (3-1), enquanto o adversário perdeu pela margem mínima na deslocação ao reduto do já promovido Lourosa.



Cajó lembrou a necessidade da equipa ´fazer pela vida´ no campo avancanense para conseguir ter uma palavra a dizer no segundo lugar.

"Preparámos-nos para isso, e vamos ter de trabalhar muito para criar oportunidades de golo. A eficácia certamente vai desbloquear o jogo e é isso que vamos procurar. Queremos impor o nosso jogo e as nossas ideias, mas também vamos ter de nos adaptar ao jogo se assim não for possível. O mais importante são os três pontos, queremos muito as quatro vitórias que faltam, e é nisso que estamos focados. Depois de Domingo é que pensamos na próxima. Até lá, é concentração máxima nestes três pontos", disse.



Embora dependente de um eventual ´escorregão´ do São João de Ver, o Beira-Mar também não pode perder pontos, o que hipotecará as esperanças de ainda chegar ao segundo lugar.