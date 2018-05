Exposição de fotografia “Uma noite no mar” 11 mai 2018, 13:00 Um trabalho de Alfredo Cunha, fotógrafo de muitos talentos, que humaniza os tripulantes das traineiras, exalta os seus gestos e restabelece a harmonia das máquinas de navegar com os caçadores de peixes.



Inauguração: 19 maio | sábado | 16:30

Museu Marítimo de Ílhavo. Lançamento de catálogo e visita guiada à exposição, com Alfredo Cunha e Aníbal Lemos.



Num registo de grande fotojornalista, intuitivo e experimentado em múltiplos lugares de fotografia e de vida, Alfredo Cunha registou à sua maneira “Uma Noite no Mar”. Numa noite de vésperas de S. João, embarcou na traineira “Henrique Cambola” e saiu de Matosinhos em busca de bons mares. Habituado a ambientes hostis, por horas fez-se pescador e tripulante e fotografou as águas de estanho da noite que se despedia. Registou os gestos do mestre e dos pescadores, praguejando entre si, içando as redes e sacudindo o peixe miúdo, que resultou nesta inédita exposição de 40 de fotografias organizada pelo Museu Marítimo de Ílhavo e num extraordinário catálogo.



