A Câmara de Aveiro deliberou, ontem, aprovar o projeto de execução e autorizar abertura do concurso para a reabilitação da ligação Eixo-Aveiro (ex-EN230) pelo valor base de 210 mil euros (+ IVA), com um prazo de execução de seis meses.



Um "investimento prioritário" no mandato autárquico 2017/2021 "no que concerne à segurança rodoviária e bem-estar dos munícipes que habitam e circulam nesta via", adianta a edilidade em comunicado.



A intervenção acontecerá em 2,1km, entre a Rua das Arrotas e a passagem de nível de Eixo e prevê ainda obras de colocação de betuminoso, sinalização vertical e horizontal, e infraestruturas de gás natural em cerca de 400 metros, nos arruamentos limítrofes à ex-EN230, nas ruas da Areosa, José Mascarenhas, Manuel Gaspar Fernandes, Prof. João Pinho Brandão, Dr. Alfredo Coelho Magalhães e S. Sebastião (até à Passagem de Nível).



"Na presente empreitada tendo em conta as necessidades locais, encontra-se também prevista a pavimentação com construção de infraestruturas de águas pluviais da rua Abílio Tavares da Silva e as ruas José António de Carvalho e do Adro de Cima, circundantes à igreja de Eixo", refere a Câmara.



Prossegue também o trabalho de recuperação da rede viária municipal. A antiga Estrada Nacional 335 (estrada de São Bernardo, irá beneficiar de melhoramentos. A Câmara aprovou o projeto de execução e autorizou a abertura do concurso público para a reabilitação por 330.791 euros, com um prazo de execução previsto de quatro meses.



A empreitada prevê a pavimentação da referida Estrada, colocação de sinalização vertical e horizontal, infraestruturas de gás natural (em falta na Rua Cega), qualificação de passeios, e também a pavimentação e construção de infraestruturas de águas pluviais na rua da Dória.



"Com esta obra a Câmara pretende melhorar não só as condições rodoviárias, mas também as de segurança e bem-estar para os moradores e as muitas crianças que aqui circulam, tendo em conta os estabelecimentos de ensino circundantes".