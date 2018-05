A Câmara de Aveiro agendou para o final do dia a assinatura dos protocolos de cooperação com as associações locais durante uma sessão marcada para o Estádio Municipal de Aveiro.



O executivo aprovou ontem os contratos-programa para o ano letivo 2017/2018 e os contratos-programa de desenvolvimento desportivo para a época 2017/2018, representando um investimento global de 725.650 euros, 180.000 dos quais de compromissos assumidos na época desportiva anterior no financiamento de três relvados sintéticos.



"Com um balanço extremamente positivo relativo ao primeiro ano de execução" do Programa Municipal de Apoio às Associações, a Câmara reitera "a aposta na cooperação e no apoio às associações desportivas e de Pais, como áreas de grande importância no desenvolvimento do município e na dinamização da xomunidade, por força do relevante interesse público."



Além de todo o trabalho de cooperação que tem realizado ao nível do apoio logístico, isenção de taxas, cedência de edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre outros, a edilidade compromete-se com apoio financeiro à atividade e aos investimentos das associações.