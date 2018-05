Um sistema de bicicletas partilhadas, de utilização gratuita, passou a funcionar no centro da cidade de Albergaria-a-Velha.



O novo serviço integra o MOB.A – Mobilidade Operação Bicicleta de Albergaria-a-Velha, "um projeto que visa potenciar uma cultura diferente de mobilidade sustentável", que é desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior.



Com o sistema de partilha de bicicletas, "o município quer promover a utilização deste meio de transporte nas pequenas deslocações, contribuindo para a diminuição da poluição no centro urbano e o aumento da saúde e qualidade de vida dos munícipes, através da prática de exercício físico."



As bicicletas MOB.A, num total de 30, estão já disponíveis numa bOx própria, junto à Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha. Podem ser utilizadas, de forma gratuita, por cidadãos maiores de idade, sendo apenas necessário fazer um registo no local e entregar um termo de responsabilidade. Os menores de idade só podem levantar uma bicicleta quando devidamente

autorizados pelo seu representante legal.



O sistema de bicicletas partilhadas é o terceiro e último vetor do projeto MOB.A, que arrancou no verão de 2017, com a criação dos “Patrulheiros”, um grupo de jovens voluntários que se deslocam pelo território, sobre duas rodas, reportando ocorrências nas áreas florestais e auxiliando os peregrinos do Caminho de Santiago e de Fátima na sua passagem pelo Concelho.



No Dia Mundial da Bicicleta, que decorreu a 19 de abril, foi apresentado o segundo vetor, designado POP – Programa Operacional Pedalar, que visa ensinar as crianças dos jardins-de-infância e 1.º Ciclo a utilizarem, com segurança, a bicicleta. Na primeira atividade prática, que decorreu na Escola Básica de Albergaria-a-Velha, participaram cerca de 100 crianças.