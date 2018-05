São Jacinto com médica de família a meio tempo 11 mai 2018, 11:08 O médico de família é assegurado em São Jacinto com serviços mínimos, alertou ontem um residente na freguesia ao falar no período aberto ao público na reunião de Câmara, que teve lugar na antiga base.



O presidente da autarquia, confrontado com as queixas, remeteu a resolução do problema para a alçada governamental, apelando "à pressão de todos" par garantir os cuidados necessários.



A Câmara, pela sua parte, está a dotar São Jacinto de uma nova unidade de saúde, com conclusão prevista para o próximo mês, esperando que seja "um estímulo" para o reforço clínico desejado.



António Nabais, morador na freguesia, pediu "um médico de família verdadeiro, a tempo inteiro" já que os cuidados de saúde atualmente são prestados por uma médica vinda do centro de saúde da Murtosa e ficam-se por dois dias de consultas, "quando vem", obrigando os utentes a madrugar para ganhar vez.



"Estamos a falar de uma população envelhecida e sem transportes para andar a procurar outros postos de saúde", lembrou o residente para quem, mesmo sem São Jacinto ter o número de utentes mínimo (1000) para um médico de família, deveria existir uma discriminação positiva, atendendo às especificidades da freguesia. "É uma decisão da ACeS [Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga], mas tambem passa pela boa vontade do presidente da Câmara", lembrou o morador.



Ribau Esteves considerou inaceitável que haja população sem acesso a médico, atribuindo responsabilidades à tutela, que não desbloqueia os contratos, garantindo que a Câmara "está fazer o seu trabalho de influência política".

