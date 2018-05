EFTA teve a melhor ideia do concurso de empreendedorismo municipal de Aveiro 11 mai 2018, 09:38 A Escola de Formação em Turismo (EFTA) conquistou o primeiro lugar no concurso “A Tua Ideia Conta” organizado pelo município de Aveiro. O projeto “Flor de Raiva” recebeu a distinção ontem no auditório do Parque de Exposições de Aveiro onde decorreu a final no âmbito da terceira edição da Feira Vocacional e Profissional. O concurso era aberto a alunos do ensino secundário, tendo contado com a representação de várias escolas de Aveiro. 12 ideias de projeto foram trabalhadas por 32 alunos. A EFTA conquistou o primeiro lugar pela segunda vez. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

