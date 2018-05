Educadora e auxiliar em silêncio no início do julgamento sobre maus tratos (JN) 11 mai 2018, 09:27 Vão manter-se em silêncio a educadora de infância e a auxiliar de educação infantil acusadas de 25 crimes de maus tratos a crianças do jardim-de-infância da escola de Vendas Novas, em Fiães, Feira. No inicio do julgamento, esta quinta-feira, no tribunal da Feira, as arguidas afirmaram perante o coletivo de juízes que não pretendiam prestar declarações sobre os factos que constam na acusação. (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

