Antigo matadouro de Aveiro à venda por mais de 2,5 milhões de euros 10 mai 2018, 20:31 O executivo aprovou, esta quinta-feira, uma proposta para colocar à venda em hasta pública os antigos terrenos do matadouro de Aveiro, junto à EN 109, por um valor base de 2,55 milhões de euros.



A alienação do terreno na Rua do Sacobão será feita pelo melhor preço aguarda aprovação da Assembleia Municipal e visto do Tribunal de Contas. Existem três interessados no antigo matadouro, segundo adiantou Ribau Esteves, lembrando que a verba é obrigatoriamente destinada a abater dívida municipal que ronda 100 milhões de euros. A proposta mereceu o apoio do PS. Manuel Oliveira de Sousa congratulou-se mesmo com o facto da maioria seguir a proposta apresentada pelos socialistas de recorrer ao património para acelerar o pagamento da dívida e, assim, antecipar a saída das condições impostas pelo Programa de Ajustamento Municipal (PAM). "Finalmente posso felicitá-lo, era um compromisso do PS alienar património não estratégico para aliviar os compromissos da Câmara", disse o vereador dirigindo-se ao presidente. Ribau Esteves respondeu garantindo que o dossiê em causa "tem três anos" de trabalho enquanto "o PS andava a fazer propostas na campanha eleitoral". "Os 36 milhões de euros de receita para o mandato que o PS falou parecem-me um bocadinho otimistas, mas temos mais alguns processos e estamos a dar passos. Tomara nós essa verba, vamos ficar bem longe", disse. Na resposta, Manuel Oliveira de Sousa esclareceu que a proposta apontava não o valor referido mas uma receita de nove milhões de euros para antecipar os rácios financeiros exigidos para deixar de ter impostos máximos, por exemplo. A venda obriga a pagar 20 % do valor da futura venda seja para uma comissão a pagar à Matadouros da Beira Litoral, antiga proprietária do terreno. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

