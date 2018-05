Aveiro: Câmara aprova medidas para resolver meio milhão de euros de dívidas de inquilinos e coloca antigo matadouro à venda 10 mai 2018, 20:30 A Câmara de Aveiro aprovou esta tarde, na sua reunião pública, em São Jacinto, um plano global com várias medidas, incluindo prescrição de valores a casos incobráveis e perdão de juros a quem pretendar acertar contas, para resolver as dívidas de inquilinos, atuais e antigos, de habitação social que ascendem a meio milhão de euros. Ribau Esteves sublinhou "a decisão política de colocar um marco para acabar com a desordem de muitos anos". De agora em diante, os arrendatários de casas camarárias "ou cumprem ou vão-se embora". Em 2017, 99% dos 600 inquilinos cumpria pontualmente. As dívidas dizem respeito a anos anteriores, de pessoas que deixaram de viver em apartamentos municipais. Boa parte da dívida já prescreveu (mais de cinco anos) ou é dada como incobravel. Cerca de 90 pessoas tem dívidas e são ainda inquilinos. Alguns dos quais com planos de pagamento beneficiarão de perdão de 50 por cento ou mesmo ajuda financeira aos mais necessitados. A edilidade estabelecerá também novas rendas que irão subir em média 47 euros, que é considerado como sustentável para a maioria dos inquilinos. O executivo aprovou também uma proposta para colocar à venda os antigos terrenos do matadourode Aveiro, junto à EN 109, por um valor base de 2,55 milhões de euros. A alienação pelo melhor preço aguarda aprovação da Assembleia Municipal e visto do Tribunal de Contas.Existem três interessados, adiantou Ribau Esteves. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

