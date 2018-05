PS vê o reforço da ´renda´ anual paga pelos transportes públicos como a prova da "má montagem da operação de concessão".



O executivo aprovou, na reunião pública, esta quinta-feira, com os votos contra dos eleitos socialistas, a atualização em em mais 160 mil euros da verba inicialmente contratualizada como contrapartida, que era de um milhão de euros.



A proposta decorre de medidas tomadas pela Câmara, dois meses após a entrada em funcionamento da concessão entregue à AveiroBus (Transdev), no arranque de 2017, "para criar mais carreiras em algumas linhas, porque era uma oferta curta", explicou o presidente da edilidade.



O valor negociado com a empresa prestadora do serviço é de 160 mil euros, 15% da verba de um milhão que é pago pela autarquia. "Previ na casa dos 100 mil, é um valor correto, devidamente sensato", disse Ribau Esteves, considerando que o aumento de 630 mil para 920 mil quilómetros por ano "justifica a adenda" que terá de ser aprovada pela Assembleia Municipal e levar visto do Tribunal de Contas.



"Aumentamos 47% a quilométragem e o custo é só 15 %, não é por acaso", sublinhou como garantia de boa negociação com o privado que faz as carreiras municipais de autocarros e transportes fluviais.



Um ano depois das correções é um balanço muito positiv o, não a 100% mas bom e muito bom, temos outras melhorias anotadas para fazer em futura revisão. Concluimos que fizemos bem, a concessão funciona bem e com qualidade, com ganho financeiro de um milhão de contas positiva.

"A Moveaveiro era uma vergonha como organização, base de informação, tudo" - Ribau Esteves

Já pela oposição, João de Sousa (PS), além de manter a "discordância em relação ao modelo da concessão", encarou o reforço da factura a pagar pela AveiroBus como "a confirmação da má montagem da operação" que motivou receios do PS, pelo que imputou culpas à maioria PSD-CDS.



"Dizíamos que era um contrato low cost, de serviços mínimos. No relatório de justificação desta adenda aparece uma coisa engraçadíssima: os custos estimados eram com base no mínimo de horários, que somavam 630 mil quilómetros", notou.



O processo de montagem da operação assumiu, no entender do vereador ´rosa´ "uma prestação de serviços extremamente reduzida, o que levou à contestação, aos problemas em janeiro e fevereiro."



A Câmara andou a reboque. Causa algum espanto, nunca pensei subir para 925 mil quilómetros. O alargamento da rede na ordem dos 46,8% só vem confirmar a má montagem da operação de concessão, que prejudicou os utentes e agora temos de estar perante esta situação", lamentou.



Ribau Esteves justificou a ´entrada em falso´ da AveiroBus com as dificuldades encontradas na MoveAveiro, a empresa municipal que assegurava os transportes. "A MoveAveiro era uma vergonha como organização, base de informação, tudo. Foi um problema muito sério", referiu. Depois, acrescentou, metade da operação tinha sido "abandonada" pela através de um acordo com a Transdev. "Acertámos o melhor possível", justificou o edil.