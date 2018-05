Aveiro: Autarquia tem "interessados" em explorar potencial náutico da bacia de São Jacinto 10 mai 2018, 19:43 O presidente da Câmara de Aveiro mostrou-se muito confiante na transferência para a alçada municipal da chamada ´bacia´ de São Jacinto, que é utilizada, nomeadamente, para abrigo de embarcações náuticas de recreio. Uma expetativa manifestada na reunião pública do executivo que decorre esta quinta-feira naquela freguesia. De acordo com Ribau Esteves, os contactos já mantidos com o Governo levam a crer que haverá abertura para a autarquia assumir a gestão, que está atualmente a cargo do Porto de Aveiro. "A ministra do Mar [Ana Paula Vitorino] concorda, falta acertar os termos do acordo", adiantou o edil, considerando que a zona em causa necessita de "ordenamento e serviços". O fecho das negociações aguarda pela entrada ao serviço da nova administração portuária, dentro de poucss semanas, para quem o dossiê vai transitar. O autarca revelou, também, que existem "parceiros privados interessados" em assumir investimentos no apoio à náutica, um dos sectores que poderá alavancar atividades economicas locais. Informações transmitidas após o vereador do PS Manuel Oliveira de Sousa deixar "o repto" para a Câmara dinamizar "projetos âncora" para se conseguir criar postos de trabalho que permitam, desde logo, "dar coesão social" ao concelho, questionando quais "as ideias" do executivo. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

