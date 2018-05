Aveiro: Medalha de mérito municipal em ouro para o RI 10 / Ponte de São João reabre este mês 10 mai 2018, 18:35 A Câmara de Aveiro deliberou entregar a mais alta condecoração municipal no Dia da Cidade ao Regimento de Infantaria 10. Anúncio feito na reunião pública do executivo que decorre justamente na antiga base de São Jacinto, atual aquartelamento do RI10, como forma de assinalar o centenário daquela instalação militar. Segundo adiantou o presidente da Câmara, foi decidido também distinguir outras figuras do município. A família de Gaspar Albino, homem das artes, receberá a título póstumo a medalha de mérito em prata. Na proposta aprovada por unanimidade constam três presidente de freguesia que deixaram de exercer funções no último mandato: António Costeira (São Jacinto), Casimiro Calafate (Cacia) e David Paiva Martins (Aradas) receberão medalhas de mérito em cobre. A Câmara vai distinguir dois homens da cultura, também com medalhas de mérito em cobre: Arlindo Silva, do teatro CETA, e Ricardo Limas, do Coral da Vera Cruz, autor do hino do Beira Mar. As distinções serão entregues sábado, de manhã, na sessão solene. Entretanto, no inicio da reunião, o líder da edilidade anunciou que a reconstrução da ponte de São João, no canal de São Roque, em Aveiro, está na fase de conclusão e vai reabrir ao trânsito este mês. "Ficará imediatamente disponível, porque faz muita falta. Mas só quando estiver pronta. Acontecerá seguramente este mês", referiu Ribau Esteves sobre o investimento municipal de 800 mil euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

