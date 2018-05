Nomeada nova Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 10 mai 2018, 14:59 O Governo oficializou a nomeação do novo conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que agrupa as unidades de Aveiro, Estarreja e Águeda.



A nova equipa liderada por Margarida Madalena Martins França, licenciada em direito e administradora hospitalar, até agora vogal da Administração do Centro Hospitalar Gaia/Espinho, foi aprovada na reunião de hoje de manhã do conselho de ministros.



Além da presidente, o conselho de administração incluirá como vogais António Frederico de Morais Cerveira (médico), Carlos Francisco da Cunha Picado (professor da Universidade de Aveiro), Ana Cecília do Bem Gago (médica) e Maria Lucinda Figueira Godinho (enfermeira).



A nomeação deve-se à cessação do mandato da equipa anterior, que foi liderada por Aurélio Rodrigues.

