A Missão Continente acaba de apoiar um projeto no distrito de Aveiro, dedicado à promoção da alimentação saudável e à redução do desperdício alimentar, com a atribuição de um donativo no valor de 15.482 euros. Trata-se do projeto “Alimentação Saudável, Vida Saudável - Combate ao Desperdício Alimentar”, da autoria da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra.



Esta contribuição resulta da iniciativa Donativo Missão Continente, que, a nível nacional, vai financiar 23 projetos, dedicados à promoção da alimentação saudável, combate ao desperdício alimentar e inclusão social, através da alimentação, com 330 mil euros.



Alimentação Saudável, Vida Saudável - Combate ao Desperdício Alimentar é um projeto que tem por missão transformar o desperdício alimentar, resultante da cozinha da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, em adubo orgânico, de forma a criar uma Quinta Pedagógica composta por dois terrenos: um dedicado a pomar e à criação de gado e outro para criação de uma horta pedagógica. Pretende-se ainda implementar sessões pedagógicas dirigidas a utentes da entidade – seniores e crianças -, para os sensibilizar para uma melhor alimentação e para a eliminação de desperdícios.



A identificação dos projetos vencedores resultou de um processo de avaliação, que compreendeu uma votação pública e a apreciação de um júri. O valor doado foi angariado através da venda dos produtos solidários da Missão Continente e de chamadas de valor acrescentado, que se realizaram durante o período de natal.



Com esta iniciativa, a Missão Continente dá continuidade ao apoio que tem prestado a projetos de intervenção social e de desenvolvimento sustentável.



A informação sobre todos os projetos selecionados encontra-se disponível em missao.continente.pt