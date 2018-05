Acidente com feridos graves na A29 junto a Ovar Norte, sentido Sul - Norte 10 mai 2018, 12:20 Uma colisão, pouco depois do meio dia, envolvendo um pesado e um ligeiro de passageiros, na A29, junto à saída para Esmoriz / Paços de Brandão, sentido Sul - Norte causou feridos. O trânsito foi cortado para a intervenção dos meios de socorro.



Os bombeiros de Esmoriz tiveram de desencarcerar dois sinistrados, duas senhoras, do automóvel, que inspiravam muitos cuidados. As vítimas, com cerca de 30 e 60 anos, seguiram para hospitais da zona do Porto. Além da Viatura Medicalizada de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira foi ativado para o local um helicóptero. A GNR esteve a orientar o trânsito. O portal da Autoridade Nacional da Proteção Civil dava conta às 13:00 que estavam mobilizados para o acidente 26 efetivos com 10 veículos, assim como o helicóptero do INEM. A circulação foi reposta com normalidade a partir das 13:45. (em atualização)

