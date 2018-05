Pedro Machado define metas para o mandato no Turismo Centro Portugal (Turisver) 10 mai 2018, 12:10 Passar de 6 milhões de dormidas em 2017 para 8/9 milhões daqui a cinco anos, aumentar a estadia média para 2,5 dias e colocar as taxas de ocupação entre os 60% e os 70%, são as metas que Pedro Machado quer atingir no final do seu último mandato como presidente da Turismo de Portugal.



Na sede da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, em Aveiro, Pedro Machado apresentou, esta quarta-feira, o seu processo de recandidatura para o próximo mandato de 2018/2023, ao presidente da mesa da Assembleia Geral da entidade, que irá a sufrágio no próximo dia 23 de Maio (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

