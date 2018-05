Porto de Aveiro melhora operacionalidade do Terminal de Granéis Líquidos 10 mai 2018, 11:03 A Administração do Porto de Aveiro (APA) adjudicou, recentemente, a empreitada de implementação da operacionalidade do Terminal de Granéis Líquidos.



Uma obra que tem vai custar cerca de 2,6 milhões de euros.



O prazo de execução é de 180 dias.



O Porto de Aveiro trabalha também no projecto de infra-estruturação da Zona de Actividades Logísticas e Industriais (ZALI) do Porto de Aveiro, que é co-financiado pelo programa Compete 2020.



O investimento de mais de 14,2 milhões de euros terá financiamento do Fundo de Coesão de 6,4 milhões de euros.



Este projecto prevê aumentar o volume de mercadorias movimentadas no Porto de Aveiro para 65.000 toneladas em 2022; captar o investimento privado, sendo que o seu valor estimado ascende a 25 milhões de euros e a criação de 200 pontos de trabalho.



Além disso pretende contribuir para as exportações nacionais com um valor de 25 milhões de euros/ano e gerar importantes benefícios ambientais, através da maior atractividade do transporte marítimo e ferroviário, junto dos agentes económicos, prevendo-se um aumento da utilização do transporte marítimo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)