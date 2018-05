Museu Marítimo de Ílhavo com agenda especial o Dia Internacional dos Museus 10 mai 2018, 10:31 O dia 18 de maio foi a data escolhida pelo Conselho Internacional dos Museus, organismo da UNESCO, para celebrar o Dia Internacional dos Museus.



Comemorar este dia significa abrir o Museu ao público e partilhar com ele as várias dimensões do trabalho museológico.

A Câmara Municipal de Ílhavo oferece uma programação especial no Museu Marítimo de Ílhavo, nos dias 18, 19 e 20 de maio, que reafirma esse propósito e apresenta propostas inovadoras.



O principal destaque vai para a abertura, no dia 19 de maio (sábado), da exposição de Alfredo Cunha, “Uma Noite no Mar”, um extraordinário trabalho de fotografia sobre a pesca da sardinha, uma faina pouco dada a abordagens épicas e cujo universo humano o Museu Marítimo de Ílhavo nunca abordou anteriormente. A apresentação do catálogo da exposição e a apresentação de uma das grandes referências literárias da cultural dos mares, de autoria de John Mack, completam uma programação de excelência.



Além disso, para lá de diversas atividades de serviço educativo do Museu, entre as quais se destaca uma oficina de escrita criativa, o Museu Marítimo de Ílhavo celebra as suas coleções e a singularidade do seu património mais emblemático com a apresentação do projeto “Patrimónios Sonoros Marítimos”, dirigido pelo realizador Tiago Pereira.

Esta forma inclusiva de descobrir novos patrimónios imateriais relacionados com a pesca do bacalhau junta-se a outras iniciativas de cultura do mar dirigidas a diversos públicos.



Programação completa



Sexta-feira, dia 18 de maio

Dia Aberto: Museu Marítimo de Ílhavo (10:00-24:00) | Navio-Museu Sto. André (10:00-18:00)

Museu Fora d’horas (18:00-24:00 - gratuito)

Visita Especial “Patrimónios Sonoros Marítimos” (22:00 - gratuito)



Sábado, 19 de maio

Oficina Escrita Criativa, com Pedro Chagas Freitas (10:00-13:00 - custo: 10,00€)

Sessão de Yoga para famílias (10:00 - custo: 6,00€/adulto+criança, crianças entre os 3 e os 7 anos)

Visita especial “Mergulhador por um dia” (11:00 – custo: 3,00€)



Sessão Comemorativa (16:30)

Inauguração da Exposição “Uma noite no mar”, de Alfredo Cunha

Lançamento do catálogo e visita guiada à exposição

Lançamento da tradução portuguesa do livro “O Mar. Uma história cultural”, de John Mack.



Domingo, 20 de maio

Territórios com História: O Mar, as Pescas e as Comunidades (16:30)

Showcooking e visita gastronómica interpretada



