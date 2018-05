Grupo Motofil ajuda a criar ´fábrica do futuro´ 10 mai 2018, 00:14 O grupo Motofil, com sede em Ílhavo, integra o consórcio envolvido num projeto para criar ´a fábrica do futuro´ que inclui a Peugeot, entre outras empresas.



O contrato com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que teve aprovação do Ministério da Economia, enquadra-se na concessão de incentivos financeiros previstos para grandes projetos de investimento.



O projeto ´INDTECH 4.0 - Novas tecnologias para fabricação inteligente´ envolve um investimento de cerca de 9.2 milhões de euros para "investigar e desenvolver soluções tecnológicas e conhecimento aplicado" no contexto da chamada ´Indústria 4.0/Factories of the Future(FoF)´, como forma de "promover a eficiência e a flexibilidade dos processos produtivos."



A Motofil participa através da sua subsidiária Motofil Robotics, que é especializa na fabricação de motores elétricos, fio esmaltado e equipamentos de soldadura.



Peugeot Citroën Automóveis Portugal (fábrica de Mangualde), Active Space Technologies - Actividades Aeroespaciais (Coimbra), Critical Manufacturing (Maia), NEADVANCE - Machine Vision (Braga) e RARI - Construções Metálicas, Engenharia, Projectos e Soluções Industriais (Moita) são as restantes empresas do consórcio que inclui ainda a Universidade do Porto, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro



De acordo com o despacho governamental públicado em Diário da República esta quarta-feira, estima-se que em 2023 o projeto dê origem a um valor global de exportações de cerca de 30 milhões de euros, repartido pelas seis sociedades, dos quais 21 milhões de euros cabem à Peugeot e 5,8 milhões de euros à Motofil.



Estão previstas 18 novas contratações de pessoal altamente qualificado, a ocorrer entre 2018 e 2021, e a sua afetação a atividades de Investigação & Desenvolvimento (I&D).

