O caiaque de surfski mais leve do mundo está a ser feito em Portugal, com tecnologia produzida no VougaPark, em Sever do Vouga.



"Construído com fibra de carbono reforçada de grafeno, o caiaque é fruto da parceria entre a Graphenest e a Sipre", anuncia um comunicado da Cãmara severense, entidade proprietária do centro de inovação.



A Sipre-Sociedade de Plásticos Reforçados de Esposende, empresa que se dedica à construção e comercialização de caiaques desde 1898, "lançou o desafio" à Graphenest-Advanced Technology, que desenvolve tecnologias inovadoras baseadas no grafeno.

O resultado foi a otimização de um modelo já existente, o “Ackua 575”, que agora pesa apenas 9,3Kg, com todos os acessórios incluídos.Além do peso, destaca-se, entre as va ntagens, a melhor resistência mecânica e química, assim como a durabilidade. aracterísticas fundamentais para os caiaques de surfski.



Na nova vertente da canoagem, os equipamentos são desenvolvidos especificamente para a prática no mar, em que se privilegia os percursos downwind, com vento e ondulação a favor, de forma a atingir maiores velocidades, daí a importância do peso e da resistência dos materiais utilizados, o que faz com que o grafeno seja uma excelente opção.



A versão otimizada do “Ackua 575” foi apresentada pela primeira vez em Boston, durante um evento inserido no programa de aceleração da TechStars, do qual a Graphenest fez parte. A apresentação contou com a participação de cerca de 500 pessoas, incluindo a Força Aérea dos EUA e o US Business Angels.



O modelo do consórcio encontra-se ainda em fase de testes e desenvolvimentos.



A Graphenest-Advanced Technology foi criada em julho de 2015, após um investimento da Portugal Ventures.