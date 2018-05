O grupo empresarial que integra as Caves da Montanha, de Anadia, anunciou o investimento de 10 milhões de euros na Minercell, empresa de Oliveira de Frades, para fabricar ´Bioboard´, apresentados como "inovadores painéis de revestimento à prova de fogo, para fachadas de edifícios, produzidos através de compósitos e recorrendo às mais modernas tecnologias."



Citado em nota de imprensa, Alberto Henriques, da Caves da Montanha, revelou a pretensão de "incrementar rapidamente o desenvolvimento destes painéis, que expostos a incêndios, resistem às chamas e às altas temperaturas". O facto de ser material incombustível (Classe A1), permite "mais segurança, aliada ao controle e ao combate mais eficaz de incêndios."



De acordo com a empresa, os equipamentos são produzidos com recurso a matérias primas nacionais, possuindo uma forte resistência mecânica, aliada a um baixo consumo de energia. "São 100% reutilizáveis, e amigos do ambiente, não contendo formaldeído. Quando expostos à água e a outros elementos climatéricos, não se degradam, nem libertam resíduos."



O investimento na Minercell serve para "aumentar instalações e equipar a fábrica, com os mais recentes avanços tecnológicos da Indústria 4.0, ao mesmo tempo que é reduzida a sua pegada ecológica. Novos equipamentos, que vão ainda permitir mais investigação e desenvolvimento dos Bioboard."



Localizada na zona industrial de Oliveira de Frades, a fábrica da Minercell, foi atingida pelo incêndio de outubro, que devastou totalmente a zona do laboratório e os escritórios, bem como, outras áreas em desenvolvimento, provocando atrasos no início da produção.



Os painéis de revestimento inovadores têm sido apresentados em certames internacionais, nomeadamente em Londres, Paris e Munique. O Metro londrino, já manifestou interesse em revestir algumas das suas estações com os Bioboard.



Dentro de seis meses as novas instalações estarão a funcionar em pleno produzindo painéis Bioboard para os mercados português e internacional.



O grupo Caves da Montanha, tido como o principal produtor de espumantes da Bairrada, tem investimentos no imobiliário, nomeadamente na construção e reabilitação de centros comerciais em vários pontos do país.