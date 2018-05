Seis novos associados integraram os Cervejeiros de Portugal durante a assembleia geral realizada em Oliveira de Azeméis, onde labora um dos principais projetos empresariais vocacionados para a produção artesanal, a Vadia.



A reunião magna ficou marcada pela adesão das empresas /marcas Nortada (Porto), Post Scriptum (Trofa), Maldita (Aveiro), Cinco Chagas (Anadia), Xarlie (Leiria) e Pato (Cascais).



Os novos aderentes juntam-se a oito outros membros: Empresa Cervejas da Madeira, Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, Super Bock Group, Font Salem Portugal, Vadia, Rolls Beer, Sovina e Praxis.



A associação quer ser "a voz do setor cervejeiro em Portugal, unindo os produtores de cerveja – independentemente da sua dimensão – promovendo a inclusão dos vários intervenientes do negócio."



François-Xavier Mahot, presidente dos Cervejeiros de Portugal, citado em nota de imprensa, revelou que "a política de inclusão que os Cervejeiros de Portugal pretendem implementar passa pelo aumento do número de membros associados, envolvendo micro, pequenos, médios e grandes cervejeiros unidos na defesa do setor junto das entidades decisoras e na promoção do conhecimento cervejeiro entre todos os seus associados bem como nos consumidores em geral."



Com mais de 30 anos, a APCV representa as empresas que, em território nacional, exerçam a indústria da produção e/ou enchimento de cerveja em instalações próprias.



Os Cervejeiros de Portugal representam os produtores nacionais junto da União Europeia e de organizações internacionais, apoiando "política e legislativamente o setor em todas as suas vertentes", nomeadamente para "incrementar e fortalecer a produção sustentada de cerveja, garantir aos produtores nacionais o direito de serem competitivos, inovadores e que promovam a responsabilidade do setor em relação ao Ambiente, Segurança Alimentar, Saúde & Nutrição e Comunicação Comercial."