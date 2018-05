Teatro Aveirense: "Medeia", pela Companhia João Garcia Miguel 09 mai 2018, 17:42 Uma primeira ideia que se destaca desta peça é a sua relação entre o passado e o futuro e esta obra mantém uma atualidade e pertinência que permite refletir sobre a diminuição do poder simbólico no mundo contemporâneo.

Música ao Vivo Mário Laginha / Domingo, 13 de Maio às 21:30.



O texto de Eurípides levanta possibilidades de abordagens múltiplas. Propõe questões sobre o papel do feminino na redefinição do tecido político e social. Propõe questões sobre as transformações das relações interpessoais. Propõe questões sobre a emigração e o estatuto de refugiado que, chegado a um mundo novo e diferente, tudo faz para se adaptar às regras e exigências que lhe são impostas com consequências, por vezes, inimagináveis. Por último, levanta uma questão central sobre os protagonistas da História e a vida dos indivíduos. São estes os pontos que nos irão conduzir na abordagem desta obra em busca das sombras que nos moldam o ser. Correndo contra o tempo, acreditamos estar a fazer um outro tempo.



Mais info em http://www.teatroaveirense.pt/evento_detalhe.asp?id=2109



