Rui Carlos Medeiros Alvarenga *

Lassie representou o estandarte da lealdade incondicional, uma existência ficcional que foi construindo sublimes marcas na nossa infância, com um só propósito: o regresso a casa, nem pretensiosa, nem imortal, seguindo apenas o caminho de mil aventuras para o reencontro do afecto humano.



O mesmo afecto que pais e professores extraem dos livros que reproduzem a mensagem de ternura e cumplicidade para com o amigo patudo, mas que depois se dissipa no abandono desleal, porque se aproximam as férias de Verão, ou porque a compra foi por impulso, por não percepcionarem convenientemente o compromisso associado ao tratamento de um animal de estimação.



Para além das Férias dos tutores, na lista das causas principais de abandono surgem o mau desempenho na função de caça, o elevado custo dos serviços veterinários, especialmente em contexto de dificuldade económica, doença ou morte do tutor, divórcio, problemas do comportamento do animal, condomínios que não permitem animais, perda de interesse, entre outros motivos menos frequentes, como a alergia de algum membro da família ou a gravidez e nascimento de um filho por crença infundada de que o animal é um perigo para a saúde (1).



E assim as nossas ruas continuam a ser refúgio para os animais que são alvo da indolência crónica de muitos e do alheamento da maioria, vagueando destituídos de esperança, envoltos numa torpe e interminável injustiça, escapando como podem à incúria primária daqueles que defendem o abate discricionário.



De acordo com os dados fornecidos pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, foram recolhidos mais de 40 mil cães e gatos abandonados em 2017. Dos animais que foram reencaminhados para adopção, apenas 50% foram esterilizados, tornando praticamente impossível promover um efectivo controlo da população. A situação a norte é especialmente precária, onde apenas 3,6% dos animais recolhidos foram esterilizados, sendo esta a zona que apresenta também o maior número de animais recolhidos e eutanasiados.



Neste contexto de incumprimento legal, continua Aveiro, Capital de Distrito, que se vai mantendo com aparente orgulho e descontracção na lista dos piores exemplos do País. Durante quatro décadas, fomos regredindo, da precariedade provocada, à absoluta inércia.

Sem um Centro de Recolha Oficial, nem regulamento que previna a protecção e bem-estar animal ou um plano estratégico para o controlo da sobrepopulação, Aveiro há muito que deixou de cumprir a Lei, subsistindo apenas a preguiça e a incúria generalizadas, as considerações preconceituosas de gente alegadamente ilustre, sustentadas em mundanismos egocêntricos que nos conduzem direitinhos ao século XIX.

Desinformados, distraídos e com uma base argumentativa medíocre, a tropa de sábios e insignes confunde a problemática dos animais abandonados com os dejectos por apanhar nos jardins e na calçada, sem nunca ter o discernimento de consciencializar que o problema de fundo é eminentemente humano, e que os animais são apenas vitimas da ignorância e da insensibilidade daqueles que se escondem por detrás de crenças arcaicas que as sociedades modernas combatem há muito tempo.



Igualmente incompreensível é o silêncio de alguns Presidentes das Juntas de Freguesia, que estão mais perto do problema, que acolhem as preocupações todos os dias, e que, mesmo em surdina, vão mostrando solidariedade e vontade de convergir para a derradeira resolução, mas que não conseguem resistir à sedução da disciplina partidária.

Esses importantes agentes políticos, quase sempre dos lugares mais periféricos, continuam sem compreender que o seu acento é um privilégio, uma oportunidade que lhes é concedida para defenderem, em primeiro lugar, as suas freguesias.

E mesmo assim, em sede de Assembleia Municipal, ousam levantar o braço para fazer reprovar compulsivamente todas as propostas de resolução apresentadas, com uma aparente indiferença, uma estranha leveza de consciência, difícil de explicar, de aceitar. Esta ausência de independência e consciência critica, associada à inactividade da Câmara Municipal de Aveiro, faz com que a situação do nosso Concelho se agrave todos os dias.



A Holanda encontrou a solução. Não por ser melhor do que nós ou por ter mais ou melhor conhecimento. Reconheceu apenas que estava a eternizar o desleixo, a irresponsabilidade. Impulsionada por vários estudos científicos, mas sobretudo por uma coragem e determinação dos seus governantes, a Holanda adoptou uma estratégia que incluiu a esterilização imediata de setenta por cento dos canídeos que viviam nas ruas, procedimento que, como sublinha o estudo de Fernando Miguel da Costa Rodrigues (2), para além da reprodução, termina também com os comportamentos relacionados com estado de receptividade sexual extrema, fazendo também diminuir, nos machos, o perigo de fuga e o aumento da agressividade.

Esta acção prioritária foi complementada com medidas de sensibilização, a promoção da adopção por oposição à compra, a monotorização das adopções, o envolvimento activo das associações, escolas e universidades, e leis rigorosas contra o abandono, negligência e maus-tratos de animais, tudo isto alicerçado num esforço colectivo para a alteração dos comportamentos.



Por conseguinte, é necessária coragem política, determinação e criatividade, para iniciarmos um processo de resolução realista que dignifique os animais e que seja socialmente justa. Necessitamos de todos os aveirenses, da energia dos jovens, da experiência dos voluntários, do envolvimento de toda a comunidade civil, porquanto, se cada um fizer a sua parte, garantiremos que cada vez menos animais acabem nas ruas ou em abrigos sobrelotados, para que subsista a esperança de que, o toque de compaixão trazido por Lassie possa conservar-se em cada um de nós, mais fundo do que julgamos, e ser então totalmente recuperado.



* Vogal do PAN na Assembleia Municipal de Aveiro.

Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico.



(1) Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), da Direcção Geral de Veterinária e da Sociedade Protectora de Animais.

(2) Rodrigues, F. M. (2008). Estudo prévio para a implantação de um programa de controlo de reprodução em canídeos. Tese de mestrado em Saúde Pública. Porto