Deputado do PSD questiona Governo sobre o fim do ´comboio turístico´ da Linha do Vale do Vouga 09 mai 2018, 16:49 O deputado do PSD Amadeu Albergaria, eleito pelo distrito de Aveiro, informa que fez chegar ao Governo a sua "preocupação por notícias que anunciam o fim do ´comboio turístico´ da Linha do Vale do Vouga."



Numa pergunta dirigida ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, o parlamentar social democrata "exige resposta da tutela sobre se pode garantir a continuidade do projeto que tanto sucesso fez no ano passado, ao ligar Aveiro a Macinhata do Vouga em carruagens dos anos sessenta do século passado".



No texto, Amadeu Albergaria "sublinha o êxito da iniciativa registado no ano passado, pois se no início o comboio arrancou já com uma taxa de ocupação de 85 por cento, na parte final já esteve esgotado, numa prova inequívoca de que a iniciativa tem mérito." Assim, o deputado aveirense não compreende que "um projeto com este potencial de captação de pessoas seja abandonado".



A pergunta agora dirigida ao governo surge na sequência de notícias recentemente vindas a público, que apontam no sentido da redução da oferta dos chamados ´comboios históricos´ neste verão, depois do sucesso retumbante da iniciativa no ano passado. Segundo o que se sabe, uma das viagens afetadas seria a da Linha do Vale do Vouga, na composição conhecida como Vouguinha.



No texto que suporta a iniciativa parlamentar é recordado que as três carruagens de três nacionalidades – uma belga, uma portuguesa e uma alemã –, puxadas pela velha locomotiva fabricada no País Basco em 1964, "restauradas nas oficinas da EMEF (empresa da CP) nas oficinas de Contumil (Porto), fizeram um sucesso tremendo, para delícia dos turistas e de quem assistiu à passagem do comboio".



O eleito do PSD lembra que são cerca de 35 quilómetros entre Aveiro e Macinhata do Vouga, onde os passageiros têm oportunidade de visitar museu ferroviário local, através de uma encenação realizada pelo TEMA – Teatro Espontâneo de Macinhata, que dá vida à história dos comboios no início do século XX. O programa incluiu uma paragem para uma visita à cidade de Águeda."



O eleito quer saber do ministro da tutela se este confirma os dados avançados pela CP, que apontam no sentido da supressão do comboio turístico do Vouguinha e se pode o Ministério garantir que a viagem entre Aveiro e Macinhata do Vouga se realiza este ano. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

