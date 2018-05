14 propostas estão em votação no âmbito da edição de 2018 do Orçamento Participativo Municipal de S. João da Madeira, informa a edilidade local.



Os munícipes sanjoanenses podem fazer a sua escolha até 30 de maio, por uma de duas formas: através da internet ou numa das cinco urnas de voto que estão disponíveis desde esta quarta-feira em diferentes pontos da cidade.



Quanto às propostas admitidas, na categoria Geral são as seguintes 12: Acolher com Música (14.000,00 €); Ambulância para os Bombeiros (Orçamento: 69.998,16 €); Busto de Homenagem ao Reverendo Dr. Serafim Leite (40.000,00 €); Centro de Fisioterapia ADS (44.157,00 €); Ciclovias (Orçamento: 50.000,00 €); CienceLab Carquejido: laboratório de ciências (69.776,67 €); Crescer com o Desporto na Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite (58.786,00 €); Plataforma Inclusiva - SJM cidade Inclusiva (55.000,00 €); Porteiro eletrónico (1.353,00 €); Projeto de ensino da Cidade dedicada a adultos (40.000,00 €);(Re)qualificação do espaço exterior da Escola EB1 do Espadanal (70.000,00 €); Totalgym S. João (33.500,00 €).



Foram também admitidas outras duas propostas, inseridas na categoria Juventude: Bichos do Mato (9.500,00 €) e Magic Fear - Corrida Noturna Temática (15.000,00 €)



É possível obter mais informações sobre cada uma destas propostas no site Orçamento Participativo Municipal de S. João da Madeira.