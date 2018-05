O Governo de Portugal acabou de aprovar e enviar para o Parlamento, uma nova proposta que prevê várias alterações à Lei do Associativismo Jovem em vigor desde 2006.



Esta nova proposta de lei vem responder a algumas reivindicações do movimento associativo de há dezenas de anos como a atribuição de benefícios fiscais e isenção de custas com a criação de associações e com alterações estatutárias.



No entanto e inexplicávelmente quis a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, sem qualquer base de contextualização, demonstrando por um lado, uma total inabilidade política e por outro, uma enorme demonstração de ignorância no que ao associativismo juvenil de base local e regional diz respeito, limitar a idade dos presidentes das associações juvenis.



Esta proposta que tem tanto de irresponsabilidade como de desrespeito pelo movimento associativo juvenil acaba por criar um tal impacto negativo neste que relega para segundo plano as boas alterações que estão também incluídas na respetiva proposta.



É neste sentido que a FAJDA, a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro considera esta imposição um ataque sem precedentes ao movimento associativo do Distrito, em especial do interior, assim como a todo o país.



Depois de dezenas de anos em que as federações distritais, regionais e nacionais e até o próprio Governo, através do IPDJ, implementaram por todo o país centenas de campanhas para uma maior participação de jovens no associativismo, promovendo assim a passagem para associações juvenis, e a criação de muitas outras.



Campanhas que, numa "revolução tranquila" levaram a que uma grande parte das "tradicionais" associações se renovassem e colocassem uma maioria de jovens nos órgãos de gestão ( a lei inicialmente impunha 60% e na lei de 2006 aumentou esta percentagem para 75% ou seja atualmente quase todas as direções das associações juvenis, por força desta lei já só têm 1 elemento, em 5 ou 7 no total, com mais de 30a).

Para além disso as mesmas campanhas permitiram a entrada de milhares de jovens nas listas de sócios e assim as Federações e os Serviços do IPDJ foram cumprindo o grande e importante objetivo de colocar os jovens na gestão de mais de mil associações a que chamou de associações juvenis. Veja-se o bom exemplo da Campanha Nacional apresentada há poucos dias, pela FNAJ no Dia do Associativismo Juvenil "Associativismo Juvenil - Escola de Cidadania e Voluntariafo" e que percorrerá o país promovendo a participação dos jovens na vida associativa e no voluntariado.



Ora a proposta que agora é apresentada significa que todo este trabalho foi e é em vão e deita tudo a perder pois "empurra" de novo as associações para sistemas de equiparação e a breve prazo voltamos ás tais tradicionais associações onde os jovens pouco ou nenhum peso terão. Chamamos a isto incoerência, ingerência na gestão da associação e especialmente um total desrespeito por todo o trabalho até aqui desenvolvido ( inclusive pelo próprio IPDJ que tão bem tem trabalhado esta missão).



Acreditamos com muita certeza que este facto, que retirará a possibilidade da direção escolher o presidente que entender como o melhor para os objetivos da associação ou federação, pois estará logo á partida impedida de escolher o membro jovem que possa ter 31, 32... ou até mesmo 35 anos, implicará o fim do movimento associativo em especial no interior de onde já tiraram tanta coisa e querem agora tirar também a possibilidade de terem associações juvenis que são, na maioria dos casos, o único motor de desenvolvimento das próprias comunidades e o motivo de fixação de jovens nas suas terras.



Esta atitude expressa na nova proposta trará, por todo o país, uma onda de desmotivação e de desinteresse nos jovens em continuar com projetos por si idealizados, geridos, e dando respostas culturais e sociais a outros jovens e a outras parcelas da população valorizando a solidariedade social. Por isto consideramos esta alteração contida na Proposta como irresponsável e sem sentido.



Mas esta ideia "peregrina" de limitar a idade ao presidente, demonstra também uma total ignorância da essência do movimento associativo juvenil pois ouvir comparar as associações juvenis com as associações estudantis/académicas e Juventudes Partidárias, demonstra isso mesmo: Ignorância e um perfeito absurdo tais são as diferenças.



Trata-se ainda de um desrespeito pelas mais de mil associações que em todo o país, nas aldeias, vilas ou cidades, fazem um insubstituível trabalho, em prol dos jovens e das comunidades locais. Associações que ano após ano executam planos de atividades regulares, não efémeros, não exclusivos de uma só camada da população, apartidárias e onde, na prática, os apoios estatais não chegam sequer a 40% do total das verbas financeiras que colocam ao serviço das suas atividades.



Ao contrário do que possam fazer crer, as associações juvenis, com a vigência da atual lei, já são lideradas na sua maioria por jovens e em regime voluntário, e alcançaram ao longo das últimas décadas uma responsabilidade social nas suas comunidades em que, muitas das vezes, se substituem ao estado nas respostas sociais que acabam por prestar. Na sua maioria, são jovens estudantes ou trabalhadores, que abdicam de parte das suas vidas para se dedicarem, sem qualquer contrapartida, sublinhamos, sem qualquer contrapartida material ( antes pelo contrário), ao trabalho comunitário nas suas terras.



O trabalho de uma associação juvenil exige uma entrega diária, com sedes próprias para manter, funcionários para liderar, programas de apoio à comunidade para cumprir e dezenas de atividades para a população a preparar. Sempre pensadas, dirigidas e implementadas por jovens voluntários. O Governo ignora o real trabalho e valor das associações e entende, sem qualquer tipo de argumento sólido, que o que é importante neste momento é limitar a idade dos seus presidentes.



As associações do nosso distrito de Aveiro e a própria federação concordam e têm trabalhado para uma crescente renovação de quadros nas suas associações, e são já bem visíveis os excelentes resultados deste trabalho por todo o Distrito. No entanto querer impôr por decreto essa mudança é contra tudo o que o Associativismo Juvenil tem ensinado aos mais jovens: liberdade; respeito; solidariedade; responsabilidade, participação!



Rafael Vaz assume que o governo optou por afrontar o tecido associativo com a alteração proposta quando poderia ter-se disponibilizado, como proposto por alguns dirigentes em tempo oportuno, a refletir outras alternativas talvez mais aceitáveis ao incentivo duma maior renovação nas direções e dá como exemplo o estudo da possibilidade de existir imitação de mandatos para os respetivos presidentes, bem como a majoração em sede de apoios para associações que tenham presidentes com menos de 30 anos. Estas poderiam sim, ser medidas construtivas e não destrutivas.



A FAJDA tem mantido reuniões com diversas associações do distrito, tendo também já reunido com deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro no sentido de os sensibilizar para esta matéria e mantém-se disponível para contribuir de forma séria, construtiva e parceira, na melhoria desta lei.



O presidente da FAJDA afirma que "a história e o papel das associações juvenis não podem estar sujeitos à demagogia e ao experimentalismo que põe em causa a sua existência", salientando que esta proposta de lei traduz-se num desrespeito por todos aqueles que desinteresadamente se têm entregue ao movimento associativo de base local e regional às suas terras", terminando assumindo que " O Governo fingiu ouvir o movimento na elaboração desta proposta e cedeu ao radicalismo".



A direção da FAJDA