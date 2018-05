No âmbito das comemorações do Feriado Municipal, vai realizar-se no dia 9 de maio pelas 18:30 horas no Museu da Cidade a conferência “A história de Aveiro contada pela paisagem linguística”, seguindo-se pelas ruas do centro Histórico um percurso pedestre “Aveiro, cidade global e multilingue” orientada por Mariana Ribeiro Clemente.



Investigadora do Laboratório para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras da Universidade de Aveiro apresenta um estudo inédito (apenas concretizado em grandes cidades internacionais e em Portugal em Aveiro) que revela quais são as línguas que estão representadas na paisagem de Aveiro, permitindo conhecer as principais tendências do uso da linguagem, perceber de que forma os habitantes comunicam e qual o valor educativo deste mosaico multilingue.



O estudo mostrou que a paisagem de Aveiro é principalmente multilingue, onde as línguas têm diferentes níveis de relevância e de visibilidade. O inglês apresenta-se como uma língua global, sendo a língua predominante entre as 21 línguas estrangeiras encontradas no espaço público da cidade que conta também com a forte presença do francês, do espanhol, do italiano e do alemão. Uma análise mais aprofundada, revelou ainda cinco sistemas de escrita que se combinam entre si e diferentes formas de utilização do graffiti, como expressão de dissidência e como expressão artística.



A paisagem linguística oferece, pois, um panorama do multilinguismo e da globalização nos espaços urbanos, revelando como os cidadãos simbolicamente constroem e interagem no espaço público e como se apropriam dele e o vivenciam, contando assim outras histórias sobre a cidade e sobre como os seus habitantes se apresentam ao mundo e comunicam entre si.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1