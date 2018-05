Projeto de investimento na Renault de Cacia com incentivos estatais 09 mai 2018, 11:41 O Governo aprovou um novo contrato de investimento entre a AICEP e a Renault em Portugal no âmbito do projeto da multinacional para aumentar a capacidade da unidade industrial existente em Cacia, Aveiro, onde são fabricadas caixas de velocidade (a única do país) e outros componentes mecânicos para o setor automóvel. De acordo com o despacho do ministério da Economia hoje publicado no Diário da República, a Renault viu aprovada a candidatura ao abrigo do Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial e Empreendedorismo. O projeto em causa destina-se ao fabrico da nova caixa de velocidades, denominada JT4 e destinada a veículos ecoeficientes, bem como, de um conjunto de novos componentes para as caixas de velocidades denominadas TX26 e TX30, integrando soluções para redução das emissões de CO2. Produtos inovadores para fornecer o grupo RENAULT nos mercados nacional e internacional. "O projeto tem um impacto relevante sobre a atividade económica nacional, em particular sobre as PME, contribuindo para a criação de valor a montante e a jusante". Prevê-se o aumento da incorporação nacional, nomeadamente, no que respeita às empresas fornecedoras de peças em bruto provenientes de fundições de alumínio e às empresas prestadoras de serviços, tais como as empresas de instalação, programação e de fornecimento de máquinas e equipamentos. Além disso, irá gerar um incremento do relacionamento comercial com as empresas de transportes, de serviços especializados e outros, estimando-se, em 2021, ano pós-projeto, um aumento das aquisições no mercado nacional de 17,9 milhões de euros, face aos valores de 2014. Segundo a multinacional francesa que tem uma aliança com a nipónica Nissan, o projeto contribuirá "significativamente para a criação de riqueza e de emprego na Região Centro". A fábrica de Aveiro deverá chegar em 2021 a um VAB de 53,1 milhões de euros e um volume de negócios de 315 milhões de euros, "valores significativamente superiores à média das grandes empresas do setor a nível nacional, e contrate novos trabalhadores altamente qualificados, para além de induzir, indiretamente, à criação de emprego nas empresas da região." No ano pós-projeto, o volume de vendas internacionais poderá representar "uma intensidade de exportação de quase 100 % do volume total de negócios da empresa". O investimento deverá contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da unidade de Cacia para "aprofundar" o seu desenvolvimento internacional e assegurar a capacidade crítica de produção para fazer face à procura externa futura de novos produtos, posicionando-se para fornecer as novas fábricas de montagem, na Ásia, na Europa Oriental e no Norte de África. A Renault prevê ainda exportar, em 2021, a sua produção para quatro novos mercados, a China, a Espanha, a Roménia e a Turquia, num valor estimado de 130,6 milhões de euros. Quase 48 milhões de investimento O projeto origina dez novos postos de trabalho qualificados e poderá ainda dar lugar à criação de um número superior a 1250 de postos de trabalho indiretos. O montante de investimento em causa ascende a cerca de 47,9 milhões de euros, prevendo-se o alcance, no ano de 2026, de um volume de vendas e prestação de serviços de cerca de 3428 milhões de euros e de um VAB de cerca de 591,6 milhões de euros, ambos em valores acumulados desde 1 de janeiro de 2015. Dado o impacto macroeconómico, o Governo considera que o projeto reúne as condições necessárias à concessão de apois financeiros previstos para os grandes projetos de investimento, o que justificou a obtenção, em 27 de junho de 2017, do incentivo máximo a conceder. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

