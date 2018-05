"Foi um tempo que viu concretizada uma estratégia de investimento do grupo UA, realizada em contraciclo na maior parte do período e que se cifrou num montante investido próximo dos 70 milhões de euros".

É assim que começa uma longa mensagem de Manuel Assunção em jeito de balanço ao despedir-se da comunidade académica, mas também de agradecimento aos colaboradores após dois mandatos, perfazendo oito anos de reitor, "um privilégio e uma honra".

O professor catedrático de física salienta "o esforço" de "capacitação" em termos de infraestruturas (edifícios, mas principalmente equipamentos científicos), novas linhas de investigação e pessoas, que foi "essencial para dotar a UA de superior competitividade e desse modo assegurar um melhor futuro, não inibiu os resultados alcançados, ajudando-os aliás a plasmar, pelo incremento de atividade que foi trazendo à instituição."

"Foi possível, no ciclo em causa, acrescentar um valor patrimonial ao grupo UA a rondar os 30 milhões de euros, com saldos acumulados de cerca de 4 milhões de euros, num contexto em que sempre foi cumprida a regra do equilíbrio orçamental", destaca, lembrando que 2017 "foi o ano que, de todos, maior aumento trouxe a esse valor patrimonial acumulado."

Na hora de passagem de testemunho a Paulo Jorge Ferreira, ontem empossado, o ex-reitor releva a evolução da UA aferida por outros indicadores que "demonstram um desempenho muito relevante nas várias áreas de missão."

A qualidade da investigação é um deles, pois coloca a UA no 1º lugar nacional em termos de percentagem de publicações incluídas nas 10% mais citadas; e permite contar hoje com mais de 400 investigadores e bolseiros de pós-doutoramento, número muito acima da quota “natural”. Sublinha, entre outros, também "o sucesso nos concursos a linhas transdisciplinares estratégicas dos Programas Mais Centro e Centro2020, a liderança nacional em termos de patentes e modelos de utilidade, e de modalidades de design ou a consolidação da Escola Doutoral.

Na qualidade da oferta formativa, é apontado o aumento de primeiras escolhas e a otimização no preenchimento das vagas disponíveis, os mais de 1400 estágios anuais ou o aumento dp número de estudantes internacionais.

Antes de abordar as ações ao nível de recursos humanos, o ex-reitor refere também a "intensidade e amplitude do espectro das parcerias" com a região, com as empresas e até com atores internacionais. Lembra a inauguração do ECOMARE e a abertura do PCI-Creative Science Park ou o papel da Fábrica-Centro de Ciência Viva.

Se "muitos resultados concretos têm raízes em ações" de quem precedeu, Manuel Assunção considera que "muito do que se fez neste ciclo" também "virá a ter consequências mais tarde." "E é bom que assim seja porque a consolidação das instituições é mais efetiva se se fizer sem interrupções, aglutinando, promovendo a coesão e somando ao que já foi feito".

Discurso direto

"As universidades têm que mover-se no contexto internacional, sabendo-se que existe uma correlação forte entre a qualidade da instituição universitária e o seu grau de internacionalização. O papel das redes e do relacionamento bilateral e multilateral com boas instituições estrangeiras é determinante para tal. Nesse aspeto, a UA vem a fazer um excelente caminho, de que são provas a consistente posição nas 100 melhores (e primeira nacional) de entre as universidades com menos de 50 anos; e a recente entrada no ranking de Xangai. Somos assim, cada vez mais, uma instituição de referência nacional que essa inserção nas 500 melhores do mundo e essa pertença à elite 1% melhor das jovens reforça".

"As instituições de Ensino Superior têm, igualmente, que saber exprimir-se nos planos regional e local, assumindo cada vez mais a sua responsabilidade social e constituindo-se como entidades nucleares de formação e inovação, percursoras e forças motrizes do desenvolvimento e da criação de riqueza. Foi para isso que trabalhámos, ao longo destes anos, para que a Universidade de Aveiro se fosse transformando gradualmente na Universidade Cívica que não podemos deixar de querer ser".