A Plataforma Urbana para Gestão Integrada de Cidades desenvolvida pela empresa tecnológica Ubiwhere, que tem sede em Aveiro, foi certificada como “Powered by FIWARE”, reconhecendo "que a solução implementa as melhores práticas ao nívelda gestão urbana integrada".



A ´Urban Platform´ permite a recolha e processamento de dados em diversos domínios, como tráfego, qualidade do ar, eficiência energética, meteorologia ou pontos de interesse turísticos, cruzando-os e apresentando indicadores de forma unificada.



O FIWARE é uma iniciativa Europeia, de cariz open source, cuja missão é construir um ecossistema aberto e sustentável para Cidades Inteligentes. Foca-se em torno de normas públicas, isentas de royalties e orientadas à implementação de plataformas de software para o desenvolvimento de aplicações inteligentes em múltiplos domínios.



Segundo a empresa aveirense, "a combinação destes diferentes domínios, associados a um único painel personalizável, permite que os municípios obtenham as informações necessárias para criar políticas mais informadas e orientadas por estes dados", possibilitando, assim, "uma tomada de decisões mais bem fundamentada e um constante acompanhamento através de relatórios empíricos sobre o seu impacto."



Os utilizadores finais do programa analisar o impacto das medidas tomadas para, por exemplo, reduzir custos operacionais, monitorizar emissões de gases de efeito estufa, otimizar estacionamento, melhorar percursos de recolha de resíduos e outras vertentes relacionadas com a qualidade de vida dos cidadãos.



Fundada em 2007, a Ubiwhere é focada na Investigação e Inovação em soluções baseadas em software nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet do Futuro. Com quatro escritórios a nível nacional e cerca de 50 colaboradores, a Ubiwhere detém certificações como a ISO9001 e o referencial CMMI Nível 3.