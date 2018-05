Há 17 anos de ‘portas abertas’, a loja de artigos de pesca ‘Maré Viva’, nas Quintas do Sul, contígua à Estrada Nacional 327, a caminho da Torreira e São Jacinto, no distrito de Aveiro, é uma das maiores do género na região de Aveiro, estando, assim, à altura de fornecer quem procura alguns dos principais spot’s de pesca lúdica e desportiva do País, seja na Ria, nos molhes da barra do porto ou no mar.



Maria Manuela Oliveira Rodrigues, da gerência, é quem está ao leme deste ponto de paragem e abastecimento de quem ruma aos pesqueiros.



"A zona é muito conhecida, não temos dúvidas. Mas comparado com o que sucedia há dez anos, vemos menos gente a pescar, sentimos a falta dos clientes da semana, muitos emigraram, os reformados não se deslocam tanto. Durante a semana tínhamos muita gente a passar por aqui. A vida das pessoas deu uma volta nestes anos. Vamos confiar que a situação tende a melhorar e regressem", diz.



Paera isso acontecer será importante melhorar as infraestruturas de apoio e acessibilidades. "São Jacinto precisava de aproveitar as suas condições naturais excelentes para ter uma marina, isso ia ajudar muito a pesca lúdica e desportiva, estamos convencidos. Era bom pensar de novo em criar uma ligação a Aveiro, a ponte é fundamental. Seria uma alavanca muito grande para desenvolver a freguesia, que tem muitas limitações", lembra Maria Manuela Oliveira Rodrigues (continuar a ler artigo no suplemento Discover S.JACINTO).