A ITSector, empresa tecnológica especialista no desenvolvimento de software para o setor financeiro, anunciou que está a expandir a atividade do Centro de Tecnologias Avançadas que detém em Aveiro.



A inauguração das novas instalações localizadas no Parque de Ciência e Inovação - Creative Science Park ocorrerá em junho.



"A decisão de alargar o espaço de atuação da empresa em Aveiro surgiu da necessidade de aumentar a equipa, que conta atualmente com 20 colaboradores, e a capacidade de produção, com o objetivo de dar resposta às crescentes solicitações de clientes nacionais e internacionais", refere uma nota de imprensa.



A expansão da ITSector em Aveiro vai permitir "responder aos desafios que nos têm sido lançados por clientes estratégicos e fidelizados na área financeira, mas também por clientes de outras áreas de atividade, o que se enquadra no objetivo de diversificarmos a nossa oferta de soluções", explica Orlando Rodrigues, diretor do Centro de Tecnologias de Aveiro da ITSector.



O mesmo responsável reforça a pertinência da escolha pela integração da empresa no Creative Science Park, realçando que "para além das excelentes condições de acessos e de infraestruturas, é um espaço que permite "respirar" tecnologia e inovação em diversas áreas de atividade".



A expansão em Aveiro vai permitir, ainda, criar equipas sólidas e sustentadas ao longo do tempo, criando mais um polo de desenvolvimento de software com equipas constituídas por todos os perfis envolvidos nesta área, desde gestores de projeto, programadores, analistas funcionais, entre outros.



"O facto de estarmos numa localidade com uma instituição de ensino de referência como a Universidade de Aveiro foi também uma vantagem que identificamos nesta geografia e da qual queremos tirar partido", acrescenta o responsável.



Projetos para clientes nacionais e estrangeiros

A partir do Centro de Tecnologias Avançadas de Aveiro, a ITSector está a desenvolver projetos nacionais, mas também para outras geografias, como Polónia e Angola, estimando alargar o leque de destinos dos serviços prestados já em 2018, através da expansão a vários países europeus de um projeto que tem em desenvolvimento.



Entre os projetos nacionais já concluídos pelo Centro de Tecnologias Avançadas de Aveiro da ITSector, destaca-se a ´Casa Eficiente 2020´, um projeto governamental que foi apresentado, no passado mês de abril, pelos ministros do Ambiente e do Planeamento e Infraestruturas e também pelo Banco Europeu de Investimentos.



Com presença física em diversos mercados externos europeus e africanos - Polónia, Reino Unido, Alemanha, Angola, Moçambique e no Quénia -, a ITSector tem também proporcionado aos seus colaboradores a possibilidade de desenvolvimento de carreira internacional, tendo implementado, ao longo do último ano, mais de 200 projetos internacionais, em países como Inglaterra, França, Luxemburgo, Espanha, Itália, Rússia, Islândia, Dinamarca, Timor-Leste e África do Sul.



A empresa fechou o ano de 2017 com o registo de um volume de negócios de 14,37 milhões de euros, prevendo, em 2018, atingir uma faturação global na ordem dos 16 milhões.



Fundado em 2005, no Porto, o Grupo ITSector integra hoje mais de 500 colaboradores, tendo vindo a apostar no reforço da produção e desenvolvimento de software em regime de nearshore (de Portugal para clientes de diversos países), a partir das unidades de que dispõe no Porto, Lisboa, Braga, Aveiro e Bragança.