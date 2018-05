Após ser empossado como Reitor da Universidade de Aveiro (UA), esta terça-feira, Paulo Jorge Ferreira entendeu destacar algumas das suas "ideias" e assumir também "compromissos".



"O primeiro" dos quais, sublinhou, "é com as pessoas, com toda a comunidade da UA", considerado "o eixo principal do programa de ação".



A "ambição" da nova equipa reitoral eleita em março passa por "criar um ambiente mobilizador, propício à criatividade, à inovação, que valorize e motive as pessoas e aprofunde o sentimento de comunidade" para criar "a universidade das pessoas".

O sucessor de Manuel Assunção, ex-reitor que cumpriu os oito anos permitidos nos estatutos, apontou como outro dos desafios principais do mandato de quatro anos "o eixo da interdisciplinaridade".



É nesse sentido que pretende colocar o rumo da instituição fundada há quase 45 anos. "A investigação dispensa apresentação, no ensino fomos pioneiros a introduzir diversas áreas, a cooperação com região faz parte das nossas preocupações desdo início, os diplomados têm das mais baixas taxas de desemprego, mas não podemos olhar só para o presente, a UA tem de estar voltada para o futuro que é interdisciplinar", afirmou.



Para o ex-diretor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática numa "era da integração de saberes, esta aposta histórica" de Aveiro "converteu-se numa vantagem para as vertentes da sua missão, de investigação, ensino ou cooperação". Uma via a aprofundar. "Exploremos esta vantagem para ganhar o futuro, façamos da Universidade de Aveiro a universidade interdisciplinar", incentivou.

Discurso direto

"Um relatório da Comissão Europeia de há menos de um mês afirmava que a política para o futuro da Europa, ou seja de investigação e inovação, estava subdimensionada. O Orçamento para o próximo programa quadro, recentemente revelado, foi, aliás, reforçado consideravelmente.

A Universidade de Aveiro atua nos planos regional, nacional e internacional. Mas nesta era de globalização há dependências a ter em atenção. O reforço orçamental é uma boa notícia, mas não altera por si só o subfinanciamento do sistema científico português. Não haverá convergência de Portugal para a Europa, se o financiamento da investigação e desenvolvimento não crescer muito rapidamente, mais rapidamente do que está a crescer na Europa. Isso não irá acontecer só à custa do sector público ou do Estado. O sector privado desenvolver-se-á mais depressa se as universidades contribuirem ativamente para isso. A UA não pode ter uma agenda europeia ou internacional totalmente independente da sua agenda local, da realidade da região e do País. Para ganhar a nível internacional, tem de fazer ganhar a nível nacional e regional. Tem de atuar e transformar agora em vez de esperar".

(em atualização)