“Perdidos e Achados” em Sever do Vouga 08 mai 2018, 16:15 O Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga (CAESV) acolhe até o dia 13 de maio, a exposição “Perdidos e Achados” que reúne vários trabalhos escolares dos alunos do 12.º ano do Curso de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.



A mostra, que revela o talento de 19 alunos, abriu ao público no dia 28 de abril e contou com uma forte participação da comunidade que teve a oportunidade de acompanhar os alunos numa viagem pelos seus trabalhos e ainda assistir a uma performance preparada por uma aluna.



Durante a inauguração, como explica Brígida Alves, diretora do CAESV e programadora cultural do Município, “cada um dos alunos pode explicar um pouco do que a sua alma transmitiu através dos pincéis, tintas, papel e telas expostas, bem como de algumas instalações preparadas para esta exposição”, aproveitando para “desejar-lhes muitas felicidades e um futuro brilhante na área das Artes Visuais ou outra que os faça felizes”.



