Homenagem póstuma ao empresário Oswaldo Martins no feriado municipal de Anadia 08 mai 2018, 16:06 A Câmara de Anadia decidiu incluir na sessão solene do feriado municipal, a 10 de maio, uma homenagem póstuma ao empresário Oswaldo Martins.



A iniciativa pretende destacar "o contributo" dado "para o desenvolvimento económico do concelho."



Um "homem empreendedor, com visão empresarial e uma capacidade de administrar empresas de forma exemplar", refere a edilidade em alusão ao sócio fundador da Pavigrés Cerâmicas, que presidiu durante 32 anos, "colocando-a em lugar de destaque no quadro empresarial, quer a nível nacional, quer a nível internacional."



O Grupo Pavigrés é um dos principais empregadores do concelho de Anadia, ocupando o oitavo lugar no ranking das cem maiores empresas da Bairrada, com um volume de negócios na ordem dos 56 milhões de euros.



A Câmara lembra que Oswaldo Martins "também se distinguiu pela transmissão da concessão da exploração da água mineral natural das termas de Vale da Mó, um legado que deixou ao Município de Anadia, e que inclui os edifícios e os terrenos envolventes. Destacou-se ainda pela colaboração prestada, ao longo dos anos, às instituições sociais do concelho de Anadia, nas suas mais variadas vertentes."



No dia da cidade, a autarquia irá reconhecer também o serviço público prestado por sete trabalhadores e distinguir sete empresas locais.

