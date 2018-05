PS desatento 08 mai 2018, 14:04 O CDS de Aveiro é a favor de todos os projetos de iniciativa municipal, isoladamente ou em parceria, que representem desenvolvimento sustentado. Paulo Marques * Confesso que fiquei surpreendido com a argumentação política protagonizada pelo Líder da Concelhia do PS, caro Manuel de Sousa, quando, publicamente, qual arte e engenho, concluiu que, após a leitura, DESATENTA, de artigo de opinião da minha autoria, o CDS de Aveiro estaria de acordo com a realização de um Referendo, em Aveiro.



Parece-me que não terá lido, atentamente e até ao fim, o texto que escrevi, nomeadamente quanto ao parágrafo em que afirmo acreditar que o “melhor Referendo que o decisor político pode estar sujeito, é a apreciação política que o eleitorado faz da sua governação”.



Evidentemente e sem outra conclusão, perante esta afirmação, o cidadão, Paulo Marques, não só é contra a realização do referendo, como também não falou em nome do CDS PP.



Porém, preocupado que está sobre a posição do CDS PP sobre este assunto, pelo sublinhado supra exposto e para que a sua desatenção não resulte, novamente, em conclusões erradas, na condição de Vice - Presidente do CDS PP de Aveiro, sem demagogia política ou deturpação de ideias, o CDS de Aveiro é a favor de todos os projetos Municipais, Intermunicipais ou Internacionais, públicos ou privados, de iniciativa municipal, isoladamente ou em parceria, que representem desenvolvimento sustentado, modernização, crescimento económico, social e cultural, oportunidades de investimento, mais e melhor qualidade de vida para os aveirenses, em geral.



Quanto ao Programa Eleitoral da Aliança Com Aveiro, mais uma vez desatento.



Quando afirma que no mesmo “não há uma palavra sobre o Rossio”, sou obrigado a discordar porque, eventualmente por lapso, não percebeu que, entre muitas outras áreas de atuação de importância fundamental para o Concelho, a Qualificação Urbana assume especial destaque com o PEDUCA – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro – verificando-se a clara e acertada intenção do Executivo em executar um vasto leque de projetos em diferentes zonas do Concelho, fundamentais para o futuro dos Aveirenses e, entre eles consta, precisamente o Rossio.



Quanto aos “ tiques de autoritarismo” a que se referiu, só deve estar referir-se a uma “Geringonça” que, em devido momento histórico político, mudou o conceito de legitimidade democrática.



Isto é, contrariando as suas palavras “o poder é sempre do povo”, o poder passou a ser das minorias da Assembleia da República e não da Maioria do povo que, democraticamente, escolheu a Coligação PSD CDS PP para governar o país.



Mais uma desatenção da sua parte.



