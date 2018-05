Anadia: Tribunal da Relação mantém condenação de ex-presidente e ex-tesoureira de IPSS 08 mai 2018, 12:59 O Tribunal da Relação do Porto negou provimento aos recursos apresentados pelo ex-presidente e a ex-tesoureira do Clube d´Ancas, uma instituição particular de solidariedade social de Anadia, que foram condenados por peculato (desvio de dinheiros em benefício próprio).



Segundo uma nota de imprensa da Procuradoria Distrital do Porto do Ministério Público, a Relação concedeu parcial provimento ao recurso da arguida pessoa colectiva, fixando a pena que lhe foi aplicada em 140 dias de multa à razão diária de 100 euros.



Quanto aos arguidos singulares, marido e mulher, manteve na íntegra o decidido pela primeira instância, nomeadamente a condição de suspensão da execução da pena, que é o pagamento aos demandantes da quantia de 10.000 euros. Notícias Relaccionadas 17 jul 2017, 15:13 Anadia: Ex-presidente, ex-tesoureira de IPSS e sociedade familiar condenados a devolver dinheiro desviado com fins pessoais Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)