Logística: Garland destaca parceria com fábrica de calçado ECCO 08 mai 2018, 11:14 A Garland Logística movimenta anualmente cerca de três milhões de pares de calçado da ECCO, a partir da fábrica portuguesa, em São João de Ver, Feira.



A multinacional líder mundial no fabrico e comercialização de calçado com tecnologia de injeção direta é uma das poucas do Grupo que entrega operações de logística a uma empresa especializada externa.



A experiência-piloto arrancou em 2013 e atualmente a Garland movimenta o correspondente a 15% das vendas anuais da multinacional de calçado.



A ECCO figura no pódio dos três maiores clientes da Garland Logística – empresa do Grupo português com mais de 240 anos – ocupando parte muito significativa do armazém do Centro Logístico da Maia II.



Além de Portugal – onde abriu, pela primeira vez, em 1984, encerrou em 2009, para reabrir em 2012, sendo a mais antiga –, a ECCO possui mais cinco fábricas: na China, Indonésia, Eslováquia, Tailândia e Vietname.



Por ano, a Garland recebe cerca de 32.000 paletes de calçado com origem na fábrica de São João de Ver. Os sapatos são armazenados e alvo de serviços de valor acrescentado (controlo unitário através de código de barras, com o objetivo de garantir a fiabilidade total da encomenda, e personalizações várias através de etiquetagem), sendo posteriormente expedidos na sua totalidade para lojas de todo o mundo. A ECCO vende os seus produtos em lojas próprias (2.200) e shop-in-shops em mais 14.000 pontos de venda em 90 países.



A Garland Logística adianta que tem "uma forte orientação para o setor da moda, nomeadamente nos setores têxtil, calçado e acessórios". No ano passado, movimentou cerca de 7 milhões de peças de roupa, 200 mil das quais penduradas e cerca de 3 milhões de pares de calçado, nos seus mais de 80.000 m2 de centros logísticos dispersos pelo país, desde Cascais (Abóboda), Marinha Grande, Mealhada, Aveiro, Vila Nova de Gaia e Maia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

