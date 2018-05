Oliveira do Barro trata de árvores de grande porte 08 mai 2018, 11:09 O município de Oliveira do Bairro procedeu, no decorrer dos meses de março e abril, à poda de algumas árvores de grande porte, "de forma a diminuir o peso da copa e aumentar a sua permeabilidade ao vento, mantendo, desta forma, o equilíbrio das árvores na sua forma natural."



Segundo um comunicado, as intervenções foram realizadas em árvores de grande porte "que se encontram em domínio público municipal", nomeadamente no sobreiro centenário do Largo de Malhapão, classificado de “Interesse Público” pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em duas sequoias, localizadas junto à Escola de Artes da Bairrada, no Troviscal, e em três plátanos na Rua de Vila Nova, na Palhaça.



De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, as intervenções no sobreiro (Malhapão) e nas sequoias (Troviscal) foram "executadas de forma cuidada e responsável, por uma empresa com larga experiência nesta área, com técnicos qualificados em arboricultura ornamental, que trabalharam com base num estudo realizado por uma universidade portuguesa com pergaminhos nesta área".



As duas intervenções, com carácter seletivo, sanitário e de segurança, foram realizadas tendo por base um relatório elaborado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), de avaliação da condição de segurança através da biomecânica das árvores, que incluiu avaliações de campo, resultados laboratoriais e teve em consideração a ação de outros agentes bióticos e fatores externos identificados durante o estudo.



O município informa ainda que se encontra a reunir elementos no sentido de requerer ao ICNF a classificação de "Interesse Público" para as duas sequoias do Troviscal, garantindo ao arvoredo um estatuto semelhante ao de monumento nacional, instituindo a sua proteção legal.

