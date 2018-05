O Cais do Bico, na Murtosa, assiste, no próximo domingo a "um acontecimento raro, singular e pleno de simbolismo".



Um duplo "bota abaixo" está marcado para as 16:00: o novo barco moliceiro construído de raiz, com todas as características da embarcação tradicional, pelo proprietário, o murtoseiro António Ferreira Nunes; e uma bateira caçadeira, recuperada por Etelvina Almeida, apaixonada pela Ria e estudiosa das suas embarcações tradicionais.



O batismo de água terá lugar num dos locais mais emblemáticos da Murtosa coincidindo com o mercado tradicional que procura "reviver, no presente, a ambiência das feiras de outrora."



O "bota abaixo" do moliceiro "possuiu um enorme simbolismo, pois representa um novo alento e esperança na preservação daquele que é o verdadeiro ex-libris da Ria de Aveiro e, provavelmente, a mais bela embarcação do mundo, que tem na Murtosa a sua pátria", descreve a edilidade em nota de imprensa.



O desaparecimento da atividade para a qual foram concebidos – a apanha do moliço – ditou a quase extinção dos barcos tradicionais da laguna.

"Hoje, uma grande parte dos moliceiros ainda existentes, estão consignados à actividade turística nos canais da cidade de Aveiro, já sem algumas das suas características originais". Mas na Murtosa "resistem, teimosamente, um conjunto de homens que mantêm as suas embarcações sem mácula, seja para actividade marítimo-turística, ou, apenas, pela satisfação de as possuírem."

Moliceiro de 15 metros e bateira tradicional com lançamento simultâneo



"Ferreira Nunes" é como se chama a nova embarcação de 15 metros que toma o nome do proprietário e construtor, António Ferreira Nunes, que teve a ajuda do mestre José Rito. As pinturas do barco e dos respetivos painéis estiveram a cargo do mestre José Oliveira, autor da quase totalidade dos painéis dos moliceiros existentes na Ria de Aveiro.

"Ferreira Nunes" será o mais jovem barco moliceiro tradicional a ´ir abaixo´ na Murtosa, depois de "Marco Silva", de Marco Silva, em 2015, e de "Um Sonho", de José Rebelo, em 2016.



Já a bateira "A Menina da Ria", propriedade de Etelvina Almeida, uma designer e investigadora do património lagunar e das suas embarcações tradicionais em particular. O "bota abaixo" acontecerá, em simultâneo, reforçando o estatuto da Murtosa como "coração afetivo e geográfico da Ria de Aveiro".