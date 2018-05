Auditório do Edifício Central e da Reitoria com nome do antigo Reitor Renato Araújo 07 mai 2018, 17:17 O Auditório do Edifício Central e da Reitoria passará a ter a designação de Auditório Renato Araújo, uma proposta do Reitor da Universidade de Aveiro (UA), Manuel António Assunção, em articulação com o Departamento de Geociências e que foi já aprovado pelo Conselho Geral.



Antigo Reitor da UA (dezembro de 1986 a março de 1994), Joaquim Renato Araújo é licenciado em Geologia, pela Universidade de Coimbra, e doutorou-se na Universidade de Leeds, Reino Unido, em 1966. Foi provido como professor catedrático da UA em 1980 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)