O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou um indivíduo pela prática de um crime de furto qualificado, na pena de quatro anos de prisão efectiva.



O acórdão foi lido a 13 de abril, informa hoje uma nota da Procuradoria Distrital do Porto.



O coletivo onsiderou provado que o arguido, na companhia de outros indivíduos cuja identidade não se logrou apurar, dirigiu-se a uma agência bancária sita na EN 310,Póvoa de Lanhoso na madrugada de 24 de novembro de 2011.



Naquele local, juntamente com os demais, o assaltante estroncou e partiu os vidros da porta exterior da referida dependência, acedeu à caixa multibanco instalada, com rebarbadora destrancou-a e alcançou as cassetes e dispensadores de notas, apropriando-se de 27.880 euros.



"Para optar pela efectividade da prisão o tribunal considerou que a suspensão da execução da pena não acautelaria de modo suficiente as exigências de prevenção geral, isto é, as necessidades de reprovação e de prevenção do crime", refere a Procuradoria Distrital do Ministério Público.