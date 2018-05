Na apanha das flores participaram cerca de 60 pessoas de localidades bem distintas, e de uma forma incrível foram aparecendo obtendo um resultado espetacular.

A Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal com a participação especial do grupo 249 de Escoteiros de Aveiro, Associação de Pais e Encarregados de Educação Castro Matoso (APCM) Oliveirinha, Centro Social de Nossa Senhora de Fátima, Grupo de Mordomos da Nossa Senhora das Dores, São Frutuoso Lordelo Vale de Cambra 2017 e Mocidade Desportiva Eirolense lançou novo desafio aos populares do Carregal e amigos: fazerem o "IV Tapete em Flor", inserido nas comemorações da Festa da Nossa Senhora das Necessidades- Carregal, Aveiro.



Com o intuito de mobilização da população e partilha de Fé, os populares foram desafiados de inúmeras formas: arranjar flores para a realização do tapete, decoração da rua, ou participar na própria realização do tapete. Todos os desafios contaram com bastante adesão, pois este tapete só é possível com a amabilidade do povo.



O tema desta edição foi ao encontro da festa religiosa em honra de Nossa Senhora das Necessidades e uma vez que coincidiu com o Dia da Mãe, os motivos fizeram lembrar essa data tão importante para as Mães.



Na apanha das flores participaram cerca de 60 pessoas de localidades bem distintas, e de uma forma incrível as flores foram aparecendo obtendo um resultado espetacular.



Na realização do tapete onde reina a imaginação e alegria participaram cerca de 42 amigos durante cerca de quatro horas. Também deixar aqui uma palavra para aqueles que durante dias e dias antes já andam a fazer noitadas a tratar das flores, verdes e elementos decorativos.



Esta edição contou com surpresas interessantes, tais como o aumento do comprimento do tapete. Normalmente são 200 metros deslumbrantes e totalmente mágicos que enchem a Rua da Capela, este ano foram 235 metros onde numa parte do tapete se consegui fazer um triplo tapete.



Só é possível fazer se um tapete com este nível cultural com todos os populares a trabalharem em conjunto e com um espirito de sacrifício muito grande e é graças a eles que o tapete tem sido um sucesso ao longo destas 4 edições.



O grupo também criou em espaço muito acolhedor para todas as mães tirarem fotos, onde estava representado o dia da Mãe, pois elas merecem.



Agradecemos a todos os populares, amigos, grupo 249 de Escoteiros de Aveiro, Associação de Pais e Encarregados de Educação Castro Matoso (APCM) Oliveirinha, Centro Social de Nossa Senhora de Fátima, Grupo de Mordomos da Nossa Senhora das Dores, São Frutuoso Lordelo Vale de Cambra 2017 e Mocidade Desportiva Eirolense, Junta de Freguesia de Requeixo Nossa Senhora de Fátima Nariz, Câmara Municipal de Aveiro e aos mordomos da Nossa Senhora das Necessidades que tudo tão bem organizaram.



Esta festa é do Povo.



Fica o convite para visitarem o Carregal, o Parque da Pateira do Carregal e a quem não viu o tapete pode visitar o Facebook/PateiradoCarregal



Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal