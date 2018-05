Uma pulseira eletrónica que dá um alerta quando um diabético está a ter uma crise de hipoglicémia foi o projeto vencedor da 4.ª edição do Concurso de Ideias de Negócio e Inovação Social do município de Albergaria-a-Velha.



Desenvolvido pelas alunas Marta Ribeiro, Mafalda Loureiro e Paula Cruz, do 1.º ano do curso de Animação Sócio-Cultural, a ideia Angel D visa permitir um socorro mais rápido e eficaz às pessoas diabéticas quando os seus níveis de glicémia podem trazer graves repercussões à sua saúde, explica uma nota de imprensa da autarquia.



O projeto contou com o apoio de mentores da empresa TecLife.



Em segundo lugar ficou a ideia All Clean, um novo utensílio do cozinha, feito de silicone, para melhor limpar resíduos alimentares de taças e panelas. O projeto, concebido pelas alunas Daniela Silva, Margarida Bastos e Sílvia Costa, do 2.º ano do curso de Comércio, contou com apoio de A Filha d’ Alice.



Finalmente, para o terceiro lugar o júri selecionou a ideia HOMElessON, uma carrinho de apoio para os sem-abrigo, com várias funcionalidades práticas para o seu dia-a-dia. O projeto foi criado pelos alunos Paulo Silva, Rúben Ferreira e Lucília Silva, do 1.º ano do curso de Multimédia, e contou com mentores da empresa Prismafer. O HOMElessON recebeu, ainda, o prémio de Inovação Social, atribuído pela primeira vez na edição deste ano.



Todos os estudantes vencedores são de cursos profissionais lecionados na Escola Secundária de Albergaria-a-Velha.



O Concurso de Ideias de Negócio e Inovação Social de 2018 contou com 49 projetos concorrentes, tendo sido selecionadas 12 ideias para a sessão final



Os prémios para os melhores projetos são missões de empreendedorismo na região de Aveiro (3.º prémio - 1 dia), Porto (2.º prémio - 2 dias) e Lisboa (1.º prémio - 3 dias). O novo prémio de Inovação Social é igualmente uma missão de empreendedorismo, com a duração de um dia.