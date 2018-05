Nos dias 9 e 10 de maio, podologistas das Farmácias Holon vão prestar assistência aos peregrinos nos postos de assistência da Cruz Vermelha Portuguesa, localizados em Estarreja, Aveiras e Baixo Mondego.



As Farmácias Holon voltam, assim, a a juntar-se à Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) na Peregrinação a Fátima 2018.



"A avaliação podológica é essencial para detetar problemas provocados pelo mau apoio do pé e uso de calçado inadequado. Nos postos da Cruz Vermelha Portuguesa faremos o tratamento de lesões provocadas pelo esforço físico resultante da caminhada", refere Iolanda Moreira, podologista das Farmácias Holon citada em nota de imprensa.



"Queremos assegurar-nos que os nossos peregrinos chegam ao seu destino com boa saúde e, acima de tudo, promover caminhadas mais seguras. Para isso contamos com o apoio das Farmácias Holon que, através dos seus Podologistas, serão uma ajuda fundamental na avaliação do pé e outros cuidados básicos. Nos locais de assistência são prestados primeiros socorros, cuidados médicos e de enfermagem, apoio psicológico, massagens e consultas de podologia. Existe ainda espaço para descansar, tomar banho, fazer refeições e beber água potável", sublinhou, por sua vez, Gonçalo Gonçalves Órfão, Coordenador Nacional de Emergência.



As Farmácias Holon prestam apoio através da doação de produtos essenciais, tais como compressas, soro fisiológico, desinfetante antisséptico ou cremes hidratantes



Os podologistas Holon estarão a 9 de Maio na zona de Estarreja, distrito de Aveiro.