Aveiro: Destaques da 26ª Automobilia - edição de 2018 07 mai 2018, 14:08 A 26ª Automobilia volta a Aveiro, continuando a afirmar-se como o verdadeiro ícone no tema das feiras e exposições dedicadas ao coleccionismo e história dos transportes.



Aveiro Expo: 18, 19 e 20 de Maio Mais de 300 os expositores de várias nacionalidades que disponibilizam aos visitantes material e equipamentos diversos relacionados com o mundo da automobilia, assim como veículos de todo o tipo e em diversos estados de conservação.



Destaca-se para esta edição de 2018 : os automóveis de fabrico português; os camiões de pronto socorro mecânico; as motos antigas de fabrico artesanal; os automóveis da família Renault; veículos da 2ª Guerra Mundial; os 70 anos da Land Rover; bicicletas antigas.



Complementarmente, a Automobilia apresenta também outras actividades, designadamente um Passeio de Bicicletas Antigas (no dia 20 de Maio) com velocípedes até 1970, o encontro do Clube UMM, dos Honda S800 e ainda a novidade de passeios gratuitos pela cidade em autocarros antigos (ler artigo completo em Destino Aveiro).

