Nova fábrica da OLI com inauguração agendada para 11 de maio 07 mai 2018, 13:23 Está agendada para dia 11 de maio, às 11:00, a inauguração da nova fábrica da Oli, em Aveiro, que contará com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



A unidade de moldes reforça a estrutura do maior produtor de autoclismos da Europa do Sul no complexo industrial do grupo, sediado em Aveiro.



A construção de raiz da nova unidade industrial OLI Moldes de 3.000 metros tem como objetivo duplicar a capacidade de produção e a qualidade no fabrico de moldes complexos para as indústrias automóvel e hidro-sanitária de todo o mundo, resultando de um plano de investimentos de 10 milhões de euros, que o grupo concluirá, no final do ano, com a operacionalização de um novo espaço de armazenamento semi-inteligente.



A OLI Moldes integra 30 colaboradores.



Em 2017, a empresa registou um volume de negócio global de 54 milhões de euros, produziu cerca de dois milhões de autoclismos, a partir do seu amplo e moderno complexo industrial de 82 mil metros quadrados, e exportou 80% da produção para 80 países dos cinco continentes. A fábrica, reconhecida pela inovação e premiada pela eficiência, labora 24 horas por dia, sete dias por semana e assegura a produção semanal de 44 mil autoclismos e 64 mil mecanismos.



O universo OLI integra um complexo industrial em Aveiro, filiais em Itália, na Alemanha e na Rússia, onde tem também uma fábrica. Atualmente, a empresa integra 389 colaboradores em Portugal.

