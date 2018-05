Militares da GNR absolvidos de agressões e injúrias 07 mai 2018, 10:39 Dois militares da GNR acusados de agressões e injúrias foram absolvidos após julgamento realizado no Tribunal de Aveiro. Os Guardas, que prestam serviço no posto de Ílhavo, responderam, cada um, por dois crimes de ofensas à integridade física (um deles por omissão) e um também por injúrias. O coletivo de juizes acabaria por absolver os arguidos por falta de provas. A vítima, uma mulher, queixou-se de agressões e ameaças no local onde trabalhava e no posto da GNR quando foi detida na sequência de um episódio de desentendimentos com familiares de uma idosa a quem dava apoio domiciliário, que culminaram com o seu despedimento. Os militares da Guarda remeteram-se ao silêncio no inicio do julgamento. Os factos remontam a fevereiro do ano passado. A ofendida enquanto empregada doméstica cuidou da idosa até esta ser internada devido a problemas de saúde, bem como de dois filhos, um deles incapaz, tendo acesso a dinheiro, nomeadamente para as despesas da casa. "O resto da família não queria saber deles, até que uma cunhada apresentou-se e despediu-me. Eu fiquei nervosa e chamaram a GNR", contou no julgamento. Os dois Guardas arguidos chegados ao local terão abordado a empregada para um armazém onde um deles, presumivelmente, infligiu agressões e insultos. "Fui espancada, esbofeteada e pontapeada. Lembro-me perfeitamente de pedir para não mandar pontapés nas costas, porque tenho uma prótese nas costas. Fui atirada ao chão depois de pedir desculpa", disse a queixosa, que apenas não confirmou ter desmaiado, como consta da acusação. Acabaria por ser levada pelos GNR sob detenção para o posto de Ílhavo onde, garante, voltou a ser agredida à bofetada (16 vezes, refere a acusação). A mulher seria julgada no mesmo dia da detenção em processo sumário por injúrias à autoridade. Só depois apresentou queixa dos Guardas. "Tratei-os mal, com insultos, assumi isso, fui julgada e condenada a multa. Pediram para eu não apresentar queixa deles, fiquei com medo", justificou em resposta à Procuradora do Ministério Público. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

